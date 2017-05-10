В решении Трампа уволить директора ФБР слышно эхо Уотергейта - NYT

Со времен Никсона американские президенты не решались увольнять тех, кто как раз вел против них расследование.

Решение Трампа уволить директора ФБР напомнило о временах Никсона. flickr/AK Rockefeller

РезкимДональд Трамп уволил человека, который помог ему стать президентом США и который потенциально может стать самой большой угрозой для его президентства.

Об этом пишет лояльное к Демократической партии издание New York Times, добавляя, что со времен Уотергейта ни один президент не отстранял человека, которая вел расследование против него. Поэтому решение Трампа в отношении директора ФБР уже сравнили с так называемой "Резней вечера понедельника" 1973 года, когда президент Ричард Никсон решил уволить специального прокурора Арчибальта Кокса, который расследовал дело Уортергейта.

Уволив Коми, Трамп быстро заверил, что его решение не было корыстным. Но на самом деле для президента США многое стоит на кону, учитывая расследование ФБР о вмешательстве России в американские выборы. Многих из окружения Трампа подозревают в сотрудничестве с российским правительством.

Решение уволить Коми шокировало депутатов от обеих американских партий, которые увидели в нем потенциал еще больше разжечь и без того политически опасное расследование.

"Несмотря на все необычные поступки за 4 месяца президентства, Трампу все еще удается всех шокировать. А увольнение директора ФБР в разгар расследования перешло все допустимые границы", - говорится в статье.

Издание добавляет, что увольнение Коми усилит подозрения, что у Трампа действительно есть что скрывать. Это может ухудшить его отношения с членами Республиканской партии. Они могут отказаться защищать его в критический момент, не зная всей правды. Некоторые республиканцы выступили с осторожными заявлениями, а некоторые из них высказали опасения из-за увольнения директора ФБР и призвали провести независимое расследование дела в отношении России.

Назначение преемника Коми станет тоже непростым процессом, поскольку любой, кого назначит Трамп автоматически будет под подозрением. Сам президент США не смог убедительно обосновать свое решение, сказав, что уволил Коми за то, как директор ФБР перед выборами вел дело против Хиллари Клинтон за использование частного сервера. Тогда многие с недоверием поставили под сомнение объявление директора ФБР о возобновлении дела против кандидата-демократа за 10 дней до голосования. Но Трамп во время предвыборной кампании обещал бросить свою соперницу в тюрьму.

Защитники президента США убеждают, что увольнение Коми ничего не меняет. К примеру, бывший генпрокурор Вирджинии Кен Кучинелли заверил, что дело о вмешательстве России в выборы продолжится все равно. Хотя сам Трамп дал понять, что ему не нравится само расследование ФБР. Недавно он написал в Twitter: "История о сотрудничестве между Трампом и Россией - это абсолютная мистификация. Когда этот цирк за деньги налогоплательщиков закончится?".

Сравнение с Уотергейтом было неизбежным, учитывая все обстоятельства. В 70-х, когда специальный прокурор Кокс вызвал Никсона в суд, президент приказал уволить его. Генпрокурор Эллиот Ричардсон и его заместитель Уильям Рукелшаус отказались это делать и ушли в отставку. Только чиновник третьего ранга Департамента юстиции Роберт Брок выполнил приказ Никсона и уволил Кокса. Демократы видят в поступке Трампа четкую параллель с теми событиями.

"Это очень в духе Никсона", - сказал сенатор-демократ от Пенсильвании Боб Кейси.

"Со времен Уотергейта наши системы юстиции еще не были под такой угрозой, а наша вера в независимость и целостность этих систем не была настолько подорвана", - сказал сенатор-демократ из Коннектикута Ричард Блументал.

Даже давний союзник Трампа республиканец Роджер Стоун провел параллель с 70-ми годами.

"Дик Никсон сейчас где-то улыбается", - сказал он.

Издание отмечает, что со времен Уотергейта президенты нечасто решались увольнять директоров ФБР. Единственным исключением был президент-демократ Билл Клинтон, который освободил от должности Уильяма Сешшенса в 1993 году по этическим причинам. Но следующий директор ФБР Луис Фри стал еще большей головной болью для Клинтона, поскольку он помогал расследовать дело против президента. Впрочем, Клинтон не рискнул устранить Фри.

Бывший директор библиотеки Никсона Тимоти Нафтали считает, что сравнение решения Трампа с поведением Никсона все же не оправдано.

"С Коми или без него ФБР продолжит расследование вмешательства России в кампанию 2016 года. Эта ошибка другого рода. Но если Генпрокурор Сешнс не сможет доказать неправомерность или халатность Коми, тогда подозрения, что Трамп что-то скрывает, усилятся", - сказал он.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.