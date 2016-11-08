В пяти американских штатах зафиксирована высокая явка избирателей

В Колорадо проголосовали более 2 миллионов человек.

В Висконсине ожидается 70% явка избирателей Twitter/ailworth

Власти пяти штатов сообщили о высокой явке избирателей в день голосования наво вторник, 8 ноября.

Так, в Колорадо, на избирательные участки пришли 2,2 миллиона граждан, в том числе, 772 тысячи зарегистрированых избирателей-республиканцев и 753 тысячи сторонников Демократической партии, передает CNN.

Рекорд участия в раннем голосовании побили избиратели Висконсина. Власти штата ожидают, что к концу дня явка составит 70%.

В Джорджии во время раннего голосования и по почте до дня выборов были получены 2 миллиона 381 тысяча бюллетеней. Представители местных властей сообщили о значительной явке в день голосования.

Высокая явка также зафиксирована в Вирджинии. В частности, в графстве Лудун уже утром проголосовали 57 из 238 тысяч зарегистрированных избирателей.

В Огайо, по оценкам местных властей, наблюдается высокая, но не рекордная явка.

Как сообщалось, по прогнозам Reuters явка избирателей на выборах президента США может достичь 60% и побить рекорд 1968 года.

Тем временем, издание New York Times писало, что выборы в США обнаружили политические и демографические изменения. Ведь в тех местах, которые некогда были гарантированным форпостом демократов, теперь вполне может победить республиканец из-за изменения самих избирателей. В свою очередь, в Демократической партии сомневаются, что победа Клинтон поможет им в Конгрессе. Аналитики считают, что Республиканской партии, скорее всего, удастся сохранить большинство в Палате представителей и в Сенате.

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