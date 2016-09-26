В пригороде Парижа мужчина устроил стрельбу, есть пострадавшие – Le Figaro

Нападавшего схватили у него дома, куда он пошел после совершения преступления.

Во Франции мужчина устроил стрельбу в супермаркете. fr.academic.ru

в пригороде Парижа 61-летний мужчина открыл огонь по людям в местном супермаркете, в котором он сам был постоянным клиентом. В результате он тяжело ранил двух человек: 57-летнюю женщину и 73-летнего мужчину.

Как сообщает Le Figaro, оба пострадавших доставлены в одну из больниц французской столицы. Врачи борются за их жизнь. Издание со ссылкой на источники в полиции, сообщает, что нападавший стрелял из ружья. После совершения преступления ему удалось скрыться.

Впоследствии спецназ полиции схватил его у него же дома. По предварительной версии, причиной нападения мог стать "личный конфликт" между стрелком и его жертвами. Версию о теракте правоохранители отвергли.

Напомним, что в последнее время во Франции участились случаи насилия. Большинство из них продиктованные радикальными террористическими идеологиями. Недавно во Франции арестованы восемь подозреваемых в причастности к теракту в Ницце, который произошел во время празднования Дня Бастилии. Подозреваемые имеют французское и тунисское гражданство и предварительно связанные с террористом, который въехал на грузовике в толпу людей.