В пригороде Парижа мужчина устроил стрельбу, есть пострадавшие – Le Figaro

Нападавшего схватили у него дома, куда он пошел после совершения преступления.
Как сообщает Le Figaro, оба пострадавших доставлены в одну из больниц французской столицы. Врачи борются за их жизнь. Издание со ссылкой на источники в полиции, сообщает, что нападавший стрелял из ружья. После совершения преступления ему удалось скрыться.
Впоследствии спецназ полиции схватил его у него же дома. По предварительной версии, причиной нападения мог стать "личный конфликт" между стрелком и его жертвами. Версию о теракте правоохранители отвергли.
Напомним, что в последнее время во Франции участились случаи насилия. Большинство из них продиктованные радикальными террористическими идеологиями. Недавно во Франции арестованы восемь подозреваемых в причастности к теракту в Ницце, который произошел во время празднования Дня Бастилии. Подозреваемые имеют французское и тунисское гражданство и предварительно связанные с террористом, который въехал на грузовике в толпу людей.ZN.UA