Кремль наладил отношения с Турцией при помощи идеолога "Евразийской империи" – экс-посол

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Теоретик российского неофашизма Александр Дугин стал важной фигурой в "закулисной дипломатии" Кремля в Турции.

Отношения Путина и Эрдогана резко улучшились после провала попытки госпереворота в Турции kremlin.ru

Регулярные появления влиятельного идеолога путинского режимана мероприятиях правящей турецкой "Партии справедливости и развития" (ПСР) позволяют полагать, что в неожиданном сближении Анкары и Москвы есть определенная "стратегическая глубина", основанная на идеологии антиамериканизма.

Об этом в своей статье для ZN.UA, пишет экс-посол Украины в Турецкой Республике Сергей Корсунский. По его словам, в последний раз одиозный российский политический публицист побывал в Анкаре 8 ноября, где принял участие в заседании парламентской фракции ПСР, на которой председательствовал премьер-министр страны, глава данной партии Бинали Йылдырым.

"Позируя рядом с главой турецкого правительства, Дугин заявил репортерам, что Путин "предлагает Турции стратегический союз и протягивает руку дружбы", – отмечает дипломат.

По словам автора, в неформальных властных кругах Анкары все еще пользуется популярностью утверждение о том, что именно российская сторона предупредила Эрдогана о готовящейся попытке переворота. На этом фоне показательным является то, что накануне неудавшегося путча Дугин открыто заявил об американском и гюленовском следах в инциденте со сбитым российским СУ-24, а сразу после его подавления – о причастности к подготовке путча США.

Корсунский указывает, что сегодня идеи Дугина, представляющие из себя смесь агрессивного антиамериканизма, фашизма и неоевразийства, все чаще резонируют с заявлениями некоторых официальных лиц Турции. При этом, на фоне резкой антизападной риторики, отношения Анкары и Москвы стремительно улучшаются.

"В период после путча Эрдоган и Путин четыре раза говорили по телефону, трижды встречались лично. Эрдоган величает российского коллегу degerli dostum ("мой дорогой друг") и не упускает случая подчеркнуть свою благодарность за поддержку в ходе неудавшегося переворота. В Москве побывали начальник генштаба Турции Х.Акар и глава турецкой разведки Х.Фидан, а глава генштаба РФ Герасимов посетил Анкару впервые за 11 лет. На прошлой неделе состоялись переговоры по вопросам торговли сельскохозяйственной продукцией, в декабре ожидается визит премьер-министра ТР в Москву, до конца года — заседание двусторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству (среди прочего будет обсуждаться поставка в Турцию комплексов С-400), а в январе состоится заседание Стратегического совета на уровне президентов двух стран", – говорится в статье.

По словам автора, сегодня повестка дня сотрудничества стран уже не ограничивается вопросами безопасности, но касается также энергетики, торговли, туризма и ВПК.

Экс-посол обращает внимание на личные связи Дугина с лидером маргинальной ультралевой турецкой политической партии "Ватан" Догу Перинчеком. Его политическая сила, получившая на последних выборах лишь 0,25% голосов, за минувшие несколько лет нарастила влияние среди военных и силовых структур, став известна как "группа Перинчека" и заключив политический союз с правящей партией, использующей секулярных сторонников "Ватан" как противовес гюленистам. "Ватан", при этом, много лет сотрудничает с Дугиным.

"За три года влияние "группы", в руководство которой входит также бывший глава военной разведки генерал Исмаил Пекин, значительно возросло, особенно среди военных, структур разведки и безопасности. Представители "группы" активно способствовали вытеснению последователей Гюлена из аппарата силовых структур и армии. В Анкаре циркулируют слухи, что именно в лице закоренелых кемалистов-секуляристов ПСР нашла самых надежных партнеров по борьбе с гюленистами", – указывает Корсунский.

По его словам, на после увольнения из государственных и силовых структур тысяч лиц, подозреваемых в связях с организацией Гюлена, возникает угроза того, что представители связанной с Дугиным "Ватан" получат в Турции еще больше влияния.

"Консервативные издания утверждают, что после увольнения тысяч сторонников Гюлена из разведки, полиции, армии, в этих структурах действительно идут сложные процессы заполнения вакансий, поскольку теперь каждый кандидат должен пройти тотальную проверку на связь с движением Ф.Гюлена. Разумеется, то, как организовать эту работу, является прерогативой законно избранной власти, и любые внешние оценки здесь неуместны. В то же время стоит ли удивляться беспрецедентному уровню сближения России и Турции, если на ключевых постах окажутся сторонники Догу Перинчека — друга и партнера А.Дугина?", – задается вопросом автор, подчеркивая, что турецкая поддержка крайне важна для Украины.

26 ноября в МИД Турции заявили, что позиция Анкары в отношении Крыма остается неизменной. "Анкара, как и прежде, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, частью которой является полуостров Крым", - заявил представитель МИД Турции Хюсеин Мюфтюоглу.

В Крым 23 ноября прибыла делегация из Турции, в которую вошли депутаты, представители политических кругов, неправительственных организаций и бизнес-сообщества.

Больше о механизмах влияния России на турецкую политику и роли Александра Дугина в российско-турецких отношениях читайте в статье Сергея Корсунского "Путинский Распутин" за кулисами турецкой политики" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".