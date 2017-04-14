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В правительство Болгарии войдут пророссийские националисты

14 апреля в 14:26

В правительственную коалицию впервые войдут ультраправые.

Болгария флаг
Правительство Болгарии сформировано при помощи проросийских националистов
tourdream.net
Правоцентристская партия бывшего премьер-министра Бойко Борисова ГЕРБ, которая победила на последних парламентских выборах в Болгарии, заявила о создании коалиции с блоком "Объединенных патриотов". Блок состоит из нескольких партий, среди которых и проросийская ультраправая "Атака", сообщает Euractiv.

"Объединенные патриоты" шли на выборы с националистическими лозунгами, а также обещанием снять европейские санкции против России. Кроме того, риторика блока была преимущественно евроскептическая, что принципиально отличает их с проевропейской правоцентристской партией ГЕРБ, которая является их старшим партнером по коалиции.

Борисов, который станет главой правительства, отмечает, что партии смогли уладить разногласия для работы во благо Болгарии. Примечательно, что коалиция имеет минимальное большинство с преимуществом всего в два голоса.

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Напомним, 26 марта в Болгарии состоялись внеочередные парламентские выборы. В них принимали участие 13 партий, девять коалиций и 21 инициативный комитет.

Ранее издание Bloomberg писало, что, подтверждая свою приверженность Евросоюзу, две крупнейшие болгарские партии накануне выборов обещают восстановить тесные экономические связи с Россией. И это нравится избирателям, которые чувствуют себя брошенными через десятилетие после присоединения Болгарии к Евросоюзу.

Досрочные выборы были назначены после того, как премьер-министр Бойко Борисов ушел в отставку. Причиной такого решения стало поражение кандидата от его партии "Герб" на выборах президента Болгарии. Сейчас партию "Герб" поддерживают 31,7% избирателей, в то время как ее главного конкурента - Социалистическую партию, которая стала правопреемником болгарской компартии - готовы поддержать 29,1% болгар.

По материалам: ZN.UA
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Тэги партия выборы Болгария коалиция
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