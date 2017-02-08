В посольствах США могут начать просить пароли от соцсетей для получения визы

Так министр внутренней безопасности США планирует бороться с угрозами терроризма.
Келли добавил, что эта мера может применяться не ко всем. Наиболее вероятные кандидаты на такую проверку – выходцы из семи мусульманских стран, которые попали под антииммиграционный указ Дональда Трампа.
"Если они въезжают сюда, мы хотим знать, какие сайты они посещают и получить их пароли. Там мы сможем узнать, что они делают в интернете", – подытожил Келли.подали свидетельства против антииммиграционного указа Трампа в апелляционный суд девятого округа Сан-Франциско. Среди подавших свидетельства компаний Apple, Google, Microsoft, eBay, Netflix и Uber.
Напомним, что после вступления на должность Трамп подписал несколько указов. В частности, 27 января Трамп распорядился в течение 4 месяцев не впускать в страну беженцев из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Документ вступил в действие уже на следующий день. Президент США объяснил свое решение борьбой с терроризмом.ZN.UA