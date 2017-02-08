В посольствах США могут начать просить пароли от соцсетей для получения визы

Так министр внутренней безопасности США планирует бороться с угрозами терроризма.

Для получения американской визы могут понадобиться пароли от соцсетей

Министр внутренней безопасностипредположил, что может быть введено правило предоставления паролей в посольства США для получения визы. Министр отметил, что это один из рассматриваемых шагов для усиления мер безопасности, сообщает Skynews

Келли добавил, что эта мера может применяться не ко всем. Наиболее вероятные кандидаты на такую проверку – выходцы из семи мусульманских стран, которые попали под антииммиграционный указ Дональда Трампа.

"Если они въезжают сюда, мы хотим знать, какие сайты они посещают и получить их пароли. Там мы сможем узнать, что они делают в интернете", – подытожил Келли.

Ранее сообщалось, что около сотни крупных технологических компанийТрампа в апелляционный суд девятого округа Сан-Франциско. Среди подавших свидетельства компаний Apple, Google, Microsoft, eBay, Netflix и Uber.

Напомним, что после вступления на должность Трамп подписал несколько указов. В частности, 27 января Трамп распорядился в течение 4 месяцев не впускать в страну беженцев из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Документ вступил в действие уже на следующий день. Президент США объяснил свое решение борьбой с терроризмом.