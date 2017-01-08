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В Польшу прибыли военнослужащие бронетанковой бригады CША

8 января в 01:50

250 солдат прибыли в город Вроцлав. 

бригада
В Польше разместят часть американской бронетанковой бригады

Первые военнослужащие американской 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии прибыли в Польшу, передает польское информационное агентство PAP. 

Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав. Они будут размещены в городе Жагань на западе страны. 

В Польше будет расположена основная часть бронетанковой бригады, которая должна укрепить восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Также здесь будет и штаб-квартира бригадной группы. 

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В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Германии и Италии, третьей бригада будет размещена отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы. Кроме Польши, американские солдаты  могут служить в Румынии, Болгарии и Литве. Однако большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.

Как сообщалось, в Германию прибыла военная техника для бронетанковой бригады США в Восточной Европе.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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