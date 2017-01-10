В Польшу прибыли первые танки бронетанковой бригады США

США наращивает военное присутствие в Восточной Европе ввиду агрессивных действий России.
В Польшу пришли первые американские танки
В Польше началась разгрузка военной техники бронетанковой бригады США в ответ на наращивание военного присутствия России в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.
Всего из США будет поставлено более 2500 единиц техники, что является одним из самых больших трансферов вооружений из США в Европу с момента конца холодной войны. Военная техника будет транспортирована по железной дороге из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.
Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав. Они будут размещены в городе Жагань на западе страны.
В Польше будет расположена основная часть бронетанковой бригады, которая должна укрепить восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Также здесь будет и штаб-квартира бригадной группы.
В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Германии и Италии, третьей бригада будет размещена отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы. Кроме Польши, американские солдаты могут служить в Румынии, Болгарии и Литве. Однако большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.
Использование материалов «ZN.UA» разрешается при условии ссылки на «ZN.UA».
Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.
Все материалы, размещенные на этом сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Материалы в блоке "Новости компаний" публикуются на правах рекламы.