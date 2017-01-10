В Польшу прибыли первые танки бронетанковой бригады США

Всего из США будет поставлено более 2500 единиц техники, что является одним из самых больших трансферов вооружений из США в Европу с момента конца холодной войны. Военная техника будет транспортирована по железной дороге из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

Как сообщалось, первые военнослужащие американской 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии прибыли в Польшу, передает польское информационное агентство PAP.

Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав. Они будут размещены в городе Жагань на западе страны.

В Польше будет расположена основная часть бронетанковой бригады, которая должна укрепить восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Также здесь будет и штаб-квартира бригадной группы.

В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Германии и Италии, третьей бригада будет размещена отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы. Кроме Польши, американские солдаты могут служить в Румынии, Болгарии и Литве. Однако большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.