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В Польшу прибыли первые танки бронетанковой бригады США

10 января в 01:28
США наращивает военное присутствие в Восточной Европе ввиду агрессивных действий России. 
американские танки
В Польшу пришли первые американские танки
В Польше началась разгрузка военной техники бронетанковой бригады США в ответ на наращивание военного присутствия России в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины. 
 
Всего из США будет поставлено более 2500 единиц техники, что является одним из самых больших трансферов вооружений из США в Европу с момента конца холодной войны. Военная техника будет транспортирована по железной дороге из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.
 
Как сообщалось, первые военнослужащие американской 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии прибыли в Польшу, передает польское информационное агентство PAP. 

Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав. Они будут размещены в городе Жагань на западе страны. 

В Польше будет расположена основная часть бронетанковой бригады, которая должна укрепить восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Также здесь будет и штаб-квартира бригадной группы.

В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Германии и Италии, третьей бригада будет размещена отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы. Кроме Польши, американские солдаты  могут служить в Румынии, Болгарии и Литве. Однако большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.

По материалам: Интерфакс
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