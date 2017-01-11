В Польшу прибыли еще 300 солдат из американской бронетанковой бригады

В рамках операции "Атлантическая решимость" США перебрасывает около 3,5 тысяч солдат, более 400 единиц гусеничной и более 900 передвижной военной техники.

Американские солдаты прибывают в Польшу для защиты страны от русских Радио Польша

Около 300 американских солдат высадились в аэропорту Лавица в Познани в ночь с 10 на 11 января.

Главные торжества, связанные с приветствием американской бригады с участием Беаты Шидло и министра обороны Антони Мацревича состоятся в субботу в местности Жагань в Любуском воеводстве.

Первые американские танкисты, пока что только с индивидуальным оружием, прибыли в Польшу 7 января. Первое тяжелое оснащение, в том числе танки, было доставлено 9 января. Американские подразделения, которые ведут подготовку присутствия основных сил в Польше, находятся в Польше с декабря 2016 года.

6 января в немецком порту Bremerhaven началась разгрузка военного оборудования бронетанковой бригады Боевой группы США, предназначенного для Польши. Из Германии оснащение будет доставляться в Польшу по железной дороге, военными и коммерческими конвоями. Начиная с февраля, солдаты и военная техника будут дислоцироваться в регионе для военных учений с союзниками.

Бригадная Боевая группа перебрасывает около 3,5 тысяч солдат, более 400 единиц гусеничной и более 900 передвижной военной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, 400 армейских вседорожников Хамви и 144 боевая машина пехоты Bradley.

Американские бригады будут находиться в Польше и в других странах региона в ротационном порядке в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"), что является ответом на агрессию России в Украине.