В Польше вандалы уничтожили памятник воинам УПА

Это не единичный случай уничтожения украинских памятников.

В польском селе Верхрата на кладбище вандалы уничтожили памятник бойцам Украинской повстанческой армии, сообщил председатель Союза украинцев Польши (ZUwP) Петр Тыма. Он опубликовал фото последствий на своей странице в Facebook.

В вандализме подозревают членов радикальной националистической группировки Лагерь Великой Польши (Oboz Wielkiej Polski), которые разместили в YouTube видео уничтожения памятника.

Петр Тыма подчеркнул, что это не единичный случай уничтожения украинских памятников, подобные случаи вандализма над мемориалами украинцам ранее были совершены в населенных пунктах Хрушовице, Радруж, Молодич, Вежбице, Монастеж, Пикулице и Лиски.

"Есть такие люди в Сейме, правительстве, СМИ, римско-католической церкви, которые делают вид, что "ничего не произошло", - написал Тыма.

Ранее сообщалось, что в Польше неизвестные злоумышленники уничтожили памятник воинам УПА. Вандалы сняли на видео, как они кувалдой разбивают одну из таблиц монумента в селе Молодич в Ярославском уезде Подкарпатского воеводства.