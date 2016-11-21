В Польше стартовали учения северо-восточного корпуса НАТО

Сценарий учений предусматривает ситуацию военной агрессии противника против одной из стран Альянса.

Северный корпус НАТО в Европе повышает свою боеготовность и учится отражать агрессию против стран Альянса despravda.com

Более 500 военнослужащих Многонационального северо-восточного корпусаприступили к выполнению задач в рамках учений "Compact Eagel 16" в польском Шецине.

Как сообщает "Польське радіо", данные учения станут для корпуса первым испытанием в рамках подготовки для достижения высокой боевой готовности.

"Тренировки, проведенные в Балтийских казармах, должны подготовить Корпус НАТО для достижения статуса высокой степени боевой готовности, что означает сокращение времени, в котором мы должны выполнить задание", – отметил в комментарии для журналистов майор Збигнев Горбач.

По его словам, если раньше на выполнение задания отводилось 180 дней, то после достижения высокой боеготовности – 90 дней, или меньше.

Сценарий учений предусматривает тактическую ситуацию, когда одна из стран-членов НАТО подвергается нападению со стороны противника, и необходимо реагировать на данную угрозу. Северо-восточный корпус должен разработать план действий по пресечению агрессии.

Многонациональный северо-восточный корпус был создан в 1999 году, по согласию польской, немецкой и датской сторон. Сегодня в корпусе представлены 25 стран, включая США, а также Финляндия и Швеция, не являющиеся членами НАТО.

Напомним, 7 ноября во Львовской области открылись международные военные учения "Кленовая арка", в которых приняли участие более 200 украинских, польских, литовских и канадских военнослужащих.

В то же время, в середине ноября вооруженные силы РФ провели военные учения у границ с Украиной.

Дислоцирующаяся в Воронежской, Брянской и Белгородской областях 20-я общевойсковая армия Западного военного округа РФ была поднята по учебной тревоге в рамках командно-штабной тренировки.