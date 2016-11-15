В Польше создадут собственные силы территориальной обороны

Министр обороны Польши заявил, что тероборона будет сдерживать Россию.

Польша создаст подразделение по образцу Нацгвардии США Wikimedia commons

Польше планируют создать собственные силы территориальной обороны, чтобы обезопасить себя от угрозы со стороны России. Теорборону, которая будут состоять из 53 тыс. добровольцев, создадут к 2019 году, сообщает Радио Свобода со ссылкой на министра обороны Польши Антони Мачеревича.

В качестве образца для создания нового военного формирования избрана Национальная гвардия США. Как и эта гвардия, силы теробороны будут состоять из гражданских лиц, которые прошли военную подготовку. Мачеревич заявил, что эти силы будут сдерживать Россию от попытки захватить территорию Польши путем проникновения, как это было сделано на востоке Украины.

"Это также лучший ответ на опасность гибридной войны, вроде той, что произошла после агрессии России на Украине", - сказал Мачеревич, приводя в качестве примера аннексию Крыма в 2014 году.

Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.