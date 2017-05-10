В Польше работодателям придется платить за трудоустройство украинцев - Rzeczpospolita

Но больше всего польские компании боятся, что бюрократия с нового года сделает невозможным наем на работу иностранцев.

Нанять украинцев на работу в Польшу станет сложнее. dimaberkut / Depositphotos

Сегодня на заседании Сеймадепутаты начнут работу над обновлением постановления о поддержке трудоустройства, которое внесет значительные изменения в условия, на которых польские фирмы берут на работу сотрудников из Украины.

Об этом пишет Rzeczpospolita, добавляя, предприниматели больше не смогут бесплатно подавать заявки на выдачу виз украинцам, беларусам, россиянам, грузинам, молдаванам и армянам. С 1 января 2018 года за это придется платить около 30 злотых. На первый взгляд, сумма не большая, но для компаний, которые нанимают несколько сотен иностранцев, она может оказаться существенной. Половина этой суммы останется власти повита, которая внесет данные о трудоустройстве иностранца в специальный центральный реестр.

Одной из целей такой реформы стало создание эффективной системы контроля сотрудников, которые едут из Украины и других соседних стран в Польшу. В прошлом году польские компании попросили предоставить визы 1,3 миллиона иностранцев. Большинство из них были гражданами Украины. Но по официальным данным, лишь 300 тысяч иностранных работников зарегистрировались в государственных ведомствах. Остальные работали незаконно. После реформы польские пограничные службы и государственная инспекция труда будут контролировать легальность трудоустройства украинцев в Польше.

"Самой большой болью предпринимателей станут бюрократические проблемы. В некоторых воеводствах очередь за обычными разрешениями на трудоустройство тянется на 6 месяцев. Поэтому в процессе внедрения изменений много будет зависеть от готовности администраций", - говорит эксперт Роберт Лисицкий.

Ранее стратегический директор Warsaw Enterprise Institute Анджей Талага писал на страницах Rzeczpospolita, что украинцы стали почти идеальными иммигрантами для Польши из-за схожести языков, культур, а также из-за трудолюбия. Проблемы с иммигрантами в Западной Европе демонстрирует, что не стоит принимать иностранцев, к которым общество относится не одобрительно. Это может вызвать политическую напряженность и общественные конфликты. Но опросы свидетельствуют, что поляки лояльно относятся к иммигрантам из Украины.

здание Gazeta Wyborcza писало, что Польше придется побороться за украинских заробитчан. Издание отмечает, что скоро Польша может потерять украинских работников. Ведь представители стран ЕС в ноябре поддержали отмену виз для Украины. Это означает, что больше людей сможет беспрепятственно путешествовать по Европе. Это не означает беспрепятственный доступ к европейскому рынку труда. Однако, те, кто сейчас работает в Польше, может решить перебраться в более богатые страны Западной Европы.