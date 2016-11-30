В Польше произошло землетрясение, погибли два человека

В результате землетрясения обрушилась шахта.

На польской шахте погибли горняки

На юго-западе Польши неподалеку от границ с Германией и Чехией произошло землетрясение магнитудой 4,4 бала.

Колебания вечером 29 ноября ощутили жители населенных пунктов возле Польковице, однако обрушение произошло только в шахте по добыче медной руды компании KGHM.

В зоне обрушения находилось 16 человек. Некоторые успели выбежать. Среди девяти человек, которых эвакуировали, один был уже мертв. Под землей спасатели нашли тело второго погибшего. Три шахтера были госпитализированы с различными травмами, сообщает Reuters.

Без вести пропавшими остаются 6 человек. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Напомним, ранее в Японии произошла серия землетрясений. 21 ноября – магнитудой 7,3 в 60 километрах от прибрежного города Иваки. 22 ноября – у берегов префектуры Фукусима, магнитудой 5,7. 24 ноября – землетрясение магнитудой 6,1, затронувшее 17 префектур островного государства.