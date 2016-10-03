В Польше проходят массовые акции протеста женщин против запрета абортов

Тысячи участниц "Черного протеста" вышли под лозунгом "Мое тело — мое дело".
Во многих городах Польши в понедельник 3 октября прошла всеобщая забастовка женщин "Черный протест". Протесты женщин начались после того, как в конце сентября польский парламент, большинство в котором составляют члены консервативной правящей партии "Право и справедливость", принял в первом чтении закон, полностью запрещающий в Польше аборты.
В знак протеста польские женщины в черной одежде вышли на улицы с лозунгами: "Мое тело — мое дело", "Право выбора — право человека".
В Польше законодательство очень строго регламентирует право женщин на аборты: прерывание беременности разрешено только при очень серьезных медицинских показаниях, либо в случае, если женщина подверглась изнасилованию.
Новый закон подразумевает полный запрет абортов, а также уголовную ответственность за прерывание беременности и для женщины, и для врача.
Недавно патриарх Кирилл также подписал петицию за запрет абортов в России, а также обратился к правительству с призывом вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования в стране.
ZN.UA , Gazeta Wyborcza ,
Skrzyżowanie Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Pikieta #CzarnyProtest raz na jakiś czas wychodzi na pasy, tworzą się korki @TOKFM_NEWS pic.twitter.com/BjLIaloo07— tomasz.fenske (@tomaszfenske) 3 октября 2016 г.