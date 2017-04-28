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В Польше почтят жертв операции "Висла", но без поддержки власти - Wyborcza

28 апреля в 14:43

Памятные акции в Перемышле будут проходить с пятницы до воскресенья.

Украина Польша
В Перемышле в выходные будут чествовать жертв операции "Висла".
dimaberkut / Depositphotos
"Операция "Висла: 70 лет спустя" - под таким лозунгом в Перемышле в этом году почтят память 140 тысяч украинцев, депортированных с территории юго-восточной Польши в 1947 году.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что традиционно мероприятия, посвященные тем событиям, финансово поддерживает польское Министерство внутренних дел и управления. Но в этом году ведомство отказалось выделять средства.

Поэтому был сформирован комитет по организации чествований, в который вошли историк и общественный диятель Данута Куронь, сценаристка и кинорежиссер Кристина Захватович-Вайда, омбудсмен Адам Боднара, отец Томаш Достатний, бывший депутат и филолог украинского происхождения Владимир Мокрый, польский актер Анджей Северин и писатель Анджей Стасюк. Они объявили сбор средств на почтение памяти жертв операции "Висла". Таким образом, им удалось собрать 97 тысяч злотых. На эти средства в Пшемысле состоятся панельные дискуссии, просмотр фильмов, концерты в честь жертв депортации. Участие в торжествах обещал взять вице-спикер Сейма Богдан Борушевич.

Чествования памяти жертв операции "Висла" начнется сегодня вечером. В "Народном доме" Перемышля будет подписано ежегодное обращение от имени представителей антикоммунистической оппозиции, духовенства и академических кругов. В субботу состоится встреча с писателем Анджеем Стасюком, а в воскресенье - "III конгресс украинцев в Польше". На этот день также запланированы различные театрализованные действа.

Организаторы призывают каждого, кто придет на торжественные события, принести одну вещь, которую бы взял с собой, если бы пришлось покинуть свой дом. Те, кто в прошлом действительно оказались в такой ситуации, расскажут о своем опыте.

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Во время "Конгресса украинцев" участники будут обсуждать темы наследия украинского пограничья, перспективы на ближайшие годы и влияние операции "Висла" на украинскую культуру в Польше.

Подробнее о депортации украинцев в 1947 году читайте в материале Уроки операции "Висла". 70 лет назад польская коммунистическая власть начала депортации украинцев на "возвращенные земли" в "Зеркале недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги операция Польша чествования украинцы жертва
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