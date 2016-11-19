В Польше перезахоронили тело погибшего в авиакатастрофе президента

Тела супругов Качиньских перезахоронили после эксгумации .
Похороны Качиньских посетил нынешний президент Польши Анджей Дуда с супругой, а также премьер-министр Беата Шидло. На церемонии присутствовал брат-близнец погибшего президента, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, а также дочь погибших Марта Качиньская, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на польское телевидение.
Сообщается, что Качиньские были похоронены в новом саркофаге, прежний был поврежден во время извлечения останков.
Напомним, что 15 ноября состоялась эксгумация тел погибшего президента и его супруги. Следствие эксгумирует и тела других погибших в авиакатастрофе, против чего выступают некоторые родственники.
Ранее сообщалось, что в распоряжении комиссии, расследующей обстоятельства катастрофы Ту-154М Россия, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, появились новые аудиозаписи.
Напомним 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.
Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.РИА Новости