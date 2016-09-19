В Польше обнародовали рабочие записки о первых днях после авиакатастрофы под Смоленском

Россия ограничила польским экспертам доступ к обломкам самолета, месту трагедии и материалу с регистраторов.

В Польше опубликовали новые материалы по крушению президентского борта в 2010 году Wikimedia commons

Министерство обороны Польши опубликовало записки одного из членов комиссии Ежи Миллера, которая занималась расследованием. Представленные материалы свидетельствуют о том, что Россия не допускала польскую комиссию к обломкам самолета.

Как сообщает "Польське радіо", Минобороны Польши опубликовало фрагменты записок полковника Мирослава Гроховского, сделанные 12, 13, 14 и 15 апреля 2010 года.

В своей записке от 12 апреля года полковник, в частности, пишет: "Эдмунд Клих спросил о пропусках для представителей Комиссии, чтобы иметь постоянный доступ к месту событий. Российская сторона ответила, что представители нашей комиссии будут сопровождать членов их комиссии, а отдельных пропусков не будет".

Гроховский также указывал на то, что российская сторона не предоставила польской комиссии доступ к оригинальным данным регистраторов. Кроме того, согласно его записям, польской стороне не позволили принять участие в процедурах Межгосударственного авиационного комитета России. Российская сторона при отсутствии польской стороны изъяла из обломков самолета регистратор.

Польской стороне, при этом, ограничили доступ к месту трагедии и обломкам самолета, а также запретили делать фотографии и аудиозаписи.

Минобороны, при этом, связало обнародование записок с интервью Ежи Миллера для портала onet.pl, в котором тот рассказал о записке одного из участников комиссии Станислава Журковского.

Журковский, в частности, писал, что в сентябре 2010 года российская сторона не пустила польских экспертов к обследованию обломков президентского Ту-154М, потерпевшего крушение под Смоленском.

Напомним 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.