В Польше найден мертвым сын Леха Валенсы - СМИ

Специалисты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.

Пшемыслав Валенса найден мертвым Gazeta Wyborcza

PA P.

По данным СМИ, тело 43-летнего мужчины обнаружил в его квартире один из членов семьи. Как передает радиостанция RMF, судмедэксперты предварительно исключили причастность к смерти мужчины третьих лиц, поскольку на его теле не было обнаружено никаких подозрительных следов. На месте работают прокурор и полиция.

У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей — четверо сыновей и четверо дочерей, Пшемыслав — третий.

В молодости у него были серьезные проблемы с алкоголем, полиция неоднократно задерживала Пшемыслава за вождение в нетрезвом состоянии. В 1995 году за подобное преступление он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году — к году условно.