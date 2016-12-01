В Польше из-за обвала шахты погибло восемь горняков

Обвал шахты вызвали подземные толчки.

На шахте "Рудна" выросло количество жертв

Количество жертв на шахте "Рудна" на юге Польши в результате обвала выросло до восьми человек, сообщил директор шахты Павел Марковский.

"Тела трех горняков спасатели нашли вместе... Спасательная операция длилась 24 часа, мы делали все возможное, чтобы спасти шахтеров, но, к сожалению, мы проиграли", - заявил Марковский, передает "Укринформ".

Директор шахты сообщил, что подземные толчки, которые и привели к обвалу, были самыми сильными за последние 55 лет. По его словам, спасательная операция была очень сложной, поскольку завалы надо было расчищать вручную.

На юго-западе Польши неподалеку от границ с Германией и Чехией произошло землетрясение магнитудой 4,4 бала.

Колебания вечером 29 ноября ощутили жители населенных пунктов возле Польковице, однако обрушение произошло только в шахте по добыче медной руды компании KGHM.

В зоне обрушения находилось 16 человек. Некоторые успели выбежать. Среди девяти человек, которых эвакуировали, один был уже мертв. Под землей спасатели нашли тело второго погибшего. Три шахтера были госпитализированы с различными травмами

Без вести пропавшими оставались 6 человек.