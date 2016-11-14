В Польше эксгумируют и перезахоронят тело погибшего в авикатастрофе президента Качиньского

Эксгумация тел Леха и Марии Качиньских назначена на понедельник, 14 ноября.

В Польше эксгумируют тела жертв авиакатастрофы под Смоленском

Процедура состоится после того, как замок покинут посетители, а его территорию закроют для посторонних, сообщает РИА Новости. В тот же вечер останки будут доставлены в учреждение судебной медицины Collegium Medicum Ягеллонского университета. Предполагается, что изучение останков займет четыре дня, повторные похороны — также в присутствии только родственников Качиньских — запланированы на 18 ноября.

Эксгумация погибших в авиакатастрофе необходима из-за ошибок, которые якобы были обнаружены в медицинской документации. Запланировано подробное изучение останков с использованием самого современного оборудования – речь идет, в частности, о пространственном радиологическом воспроизведении тел, а также о взятии разного рода образцов

Ранее сообщалось, что всего планируется изучить останки 83 жертв авиакатастрофы - тех, кто не был кремирован или эксгумирован ранее. Все процедуры, по данным польской генпрокуратуры, планируется завершить к концу 2017 года.

Ранее, 15 октября, брат бывшего президента Польши Леха Качиньского, экс-премьер-министр и глава партии "Право и справедливость" Ярослав дал согласие на эксгумацию останков своего брата, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

Напомним, 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.