В Польше эксгумировали тело погибшего президента Качиньского

Следствие эксгумирует и тела других погибших в авиакатастрофе под Смоленском.
Останки тел бывшего президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии отправили на дополнительную экспертизу для расследовании авиакатастрофы президентского самолета в России под Смоленском.
Тела вывезли из кафедрального храма Вавельского замка, где они похоронены, в польском Кракове в ночь на вторник, 16 октября, сообщает BBC.
Следствие эксгумирует и тела других погибших в авиакатастрофе, против чего выступают некоторые родственники.
Ранее сообщалось, что в распоряжении комиссии, расследующей обстоятельства катастрофы Ту-154М Россия, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, появились новые аудиозаписи.
Напомним 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.
Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.BBC Україна , Euronews ,