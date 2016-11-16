В Польше эксгумировали тело погибшего президента Качиньского

Следствие эксгумирует и тела других погибших в авиакатастрофе под Смоленском.

Тело вывезли из кафедрального храма Вавельского замка, где похоронен Лех Качиньский Wikimedia commons

Останки тел бывшего президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии отправили на дополнительную экспертизу для расследовании авиакатастрофы президентского самолета в России под Смоленском.

Тела вывезли из кафедрального храма Вавельского замка, где они похоронены, в польском Кракове в ночь на вторник, 16 октября, сообщает BBC.

Следствие эксгумирует и тела других погибших в авиакатастрофе, против чего выступают некоторые родственники.

Ранее сообщалось, что в распоряжении комиссии, расследующей обстоятельства катастрофы Ту-154М Россия, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, появились новые аудиозаписи.

Напомним 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.