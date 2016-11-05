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В Петербурге украинское консульство забросали костями

5 ноября в 21:15

В акции участвовали около 20 человек.

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Протестующие выкрикивали антиукраинские лозунги и ненормативную лексику
Фонтанка


Члены незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия" забросали костями здание украинского консульства в Санкт-Петербурге 5 ноября.

В акции участвовали около 20 человек, один из которых был задержан, сообщает российское издание "Фонтанка".

Активисты выступили против политики украинских властей, в частности по вопросам определения статуса оккупированных боевиками "ДНР-ЛНР" территорий Донецкой и Луганской областей.

Также отмечается, что протестующие выкрикивали антиукраинские лозунги и ненормативную лексику.

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Вчера, 5 ноября, неизвестные в Москве забросали пластиковыми частями от манекенов здание посольства Великобритании в России с лозунгами критики курса британского правительства в отношении России.

По материалам: Фонтанка
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Тэги Россия Украина консульство акции
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