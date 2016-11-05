В Петербурге украинское консульство забросали костями

В акции участвовали около 20 человек.
Члены незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия" забросали костями здание украинского консульства в Санкт-Петербурге 5 ноября.
В акции участвовали около 20 человек, один из которых был задержан, сообщает российское издание "Фонтанка".
Активисты выступили против политики украинских властей, в частности по вопросам определения статуса оккупированных боевиками "ДНР-ЛНР" территорий Донецкой и Луганской областей.
Также отмечается, что протестующие выкрикивали антиукраинские лозунги и ненормативную лексику.
Вчера, 5 ноября, неизвестные в Москве забросали пластиковыми частями от манекенов здание посольства Великобритании в России с лозунгами критики курса британского правительства в отношении России.Фонтанка