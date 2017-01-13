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В Петербурге митинговали против передачи Исаакиевского собора РПЦ

13 января в 22:27

В мероприятии приняли участие около тысячи человек. 

Митинг Петербург
В Петербург прошел митинг против передачи собора РПЦ
В Санкт-Петербурге прошел митинг против передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора. 

По оценкам организаторов, в мероприятии, проведенном в формате встречи с депутатами, приняли участие около тысячи человек. Против передачи собора РПЦ выступили Союз музеев России, а также оппозиция Петербурга. В оппозиционную коалицию вошли партии "Яблоко", "Справедливая Россия", ПАРНАС, "Открытая Россия" и Партия роста, передает "РБК". 

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О том, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ, 10 января сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он заявил, что собор "сохранит музейно-просветительскую функцию", однако в Министерстве культуры сомневаются, что это возможно, поскольку это сопряжено с целым рядом сложностей. 

По материалам: РБК
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