В Петербурге митинговали против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В мероприятии приняли участие около тысячи человек.

В Петербург прошел митинг против передачи собора РПЦ

Санкт-Петербурге прошел митинг против передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора.

По оценкам организаторов, в мероприятии, проведенном в формате встречи с депутатами, приняли участие около тысячи человек. Против передачи собора РПЦ выступили Союз музеев России, а также оппозиция Петербурга. В оппозиционную коалицию вошли партии "Яблоко", "Справедливая Россия", ПАРНАС, "Открытая Россия" и Партия роста, передает "РБК".

О том, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ, 10 января сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он заявил, что собор "сохранит музейно-просветительскую функцию", однако в Министерстве культуры сомневаются, что это возможно, поскольку это сопряжено с целым рядом сложностей.