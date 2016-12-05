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В Пентагоне заявили о возможном изменении стратегии США по борьбе с ИГИЛ

5 декабря в 07:13

Вопрос об изменении стратегии будет обсуждаться в ближайшие недели.

ИГИЛ
В США хотят по-другому бороться с ИГИЛ
b.dk
Военные чиновники Пентагона по инициативе новоизбранного президента США Дональда Трампа готовы пересмотреть американскую стратегию по борьбе с ИГИЛ.

Это уже обсуждалось с переходной командой Трампа, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд выступая на Национальном оборонном форуме 4 декабря, пишет издание Politico.

Генерал не уточнил, есть ли какие-то конкретные предложения и рекомендации по изменению стратегии, отметив, что встреча с переходной командой проходила в частном порядке. По словам Данфорда, вопрос будет обсуждаться и далее в ближайшие недели.

Ранее, во время избирательной кампании Трамп неоднократно критиковал Барака Обаму за действия против ИГИЛ, называя их неэффективными.

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Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что Трамп станет для него "естественным союзником", если он выполнит свои предвыборные обещания. В частности, сирийского президента заинтересовали слова Трампа о том, что он собирается ограничить вмешательство США в Сирии лишь борьбой против боевиков "Исламского государства".

Сейчас США выступает как против террористической организации, так и против режима Асада в Сирии. Мониторинговые группы обвинили сирийский режим и ИГИЛ в совершении военных преступлений. Дональд Трамп во время предвыборной кампании, однако, заявлял, что борьба против обеих сил – это "безумие". При этом он подчеркивал, что бороться против армии Асада рискованно, ведь это может привести к конфликту с его крупнейшим союзником – Россией.

Вся информация о сирийской войне, которая длится более 5 лет и так или иначе коснулась каждой страны европейского континента, в том числе и Украины - в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия США борьба ИГИЛ стратегия Трамп
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