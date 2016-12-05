В Пентагоне заявили о возможном изменении стратегии США по борьбе с ИГИЛ

Вопрос об изменении стратегии будет обсуждаться в ближайшие недели.

В США хотят по-другому бороться с ИГИЛ b.dk

Военные чиновники Пентагона по инициативе новоизбранного президента США Дональда Трампа готовы пересмотреть американскую стратегию по борьбе с ИГИЛ.

Это уже обсуждалось с переходной командой Трампа, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд выступая на Национальном оборонном форуме 4 декабря, пишет издание Politico.

Генерал не уточнил, есть ли какие-то конкретные предложения и рекомендации по изменению стратегии, отметив, что встреча с переходной командой проходила в частном порядке. По словам Данфорда, вопрос будет обсуждаться и далее в ближайшие недели.

Ранее, во время избирательной кампании Трамп неоднократно критиковал Барака Обаму за действия против ИГИЛ, называя их неэффективными.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что Трамп станет для него "естественным союзником", если он выполнит свои предвыборные обещания. В частности, сирийского президента заинтересовали слова Трампа о том, что он собирается ограничить вмешательство США в Сирии лишь борьбой против боевиков "Исламского государства".

Сейчас США выступает как против террористической организации, так и против режима Асада в Сирии. Мониторинговые группы обвинили сирийский режим и ИГИЛ в совершении военных преступлений. Дональд Трамп во время предвыборной кампании, однако, заявлял, что борьба против обеих сил – это "безумие". При этом он подчеркивал, что бороться против армии Асада рискованно, ведь это может привести к конфликту с его крупнейшим союзником – Россией.

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