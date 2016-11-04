В Пентагоне заявили о необходимости усиления ядерного потенциала США

Картер назвал ядерное сдерживание "краеугольным камнем" безопасности США.

В Пентагоне считают, что ядерный потенциал нужно усилить stripes.com

США должны усиливать свой ядерный потенциал как основу собственной безопасности, поскольку другие "ядерные" государства не останавливали разработки этого вида оружия, заявил во время рабочей поездки в Небраску министр обороны США Эштон Картер, сообщает "Укринформ".

Шеф Пентагона отметил, что Россия, КНДР, Китай, Пакистан и Индия "последовательно инвестировали в ядерное оружие во время перерыва инвестиций в эту отрасль в США продолжительностью в четверть века". Картер также назвал ядерное сдерживание "краеугольным камнем" безопасности США.

Как сообщалось, Министерство обороны США планирует в течение 5 лет потратить 108 млрд долларов на усовершенствование своего ядерного арсенала, который, по словам Картера, необходим для сдерживания России и других потенциальных агрессоров.

Как сообщалось, ранее в ООН констатировали, что переговоры в сфере многостороннего ядерного разоружения зашли в тупик, а мир сталкивается с растущей угрозой ядерной опасности.