В Пентагоне заявили о необходимости усиления ядерного потенциала США

Картер назвал ядерное сдерживание "краеугольным камнем" безопасности США.
Шеф Пентагона отметил, что Россия, КНДР, Китай, Пакистан и Индия "последовательно инвестировали в ядерное оружие во время перерыва инвестиций в эту отрасль в США продолжительностью в четверть века". Картер также назвал ядерное сдерживание "краеугольным камнем" безопасности США.
Как сообщалось, Министерство обороны США планирует в течение 5 лет потратить 108 млрд долларов на усовершенствование своего ядерного арсенала, который, по словам Картера, необходим для сдерживания России и других потенциальных агрессоров.
Как сообщалось, ранее в ООН констатировали, что переговоры в сфере многостороннего ядерного разоружения зашли в тупик, а мир сталкивается с растущей угрозой ядерной опасности.Укринформ