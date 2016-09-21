В Пентагоне заявили, что удар по гумконвою в Алеппо нанесла авиация Асада или РФ

В российском Минобороны пояснили уничтожение гумконвоя Красного Креста "возгоранием груза".

В российском Минобороны, как обычно, отвергают причастность к военным преступлениям Twitter

В Центральном командовании Вооруженных сил США уверены, что удар по колоннев районе сирийского Алеппо был нанесен с воздуха. В Пентагоне считают, что авиаудар по представителям гуманитарной миссии могли нанести войска президента Башара Асада или Воздушно-космические силы РФ.

"Это выглядит как удар с воздуха. Коалиция его определенно не наносила. Единственные другие страны, которые выполняют полеты в Сирии, - это Россия и Сирия (войска режима президента Асада, – Ред.)", - заявил представитель командования полковник Джон Томас на брифинге в Пентагоне во вторник, 20 сентября.

В Министерстве оброны России причастность к атаке на гумконвой отрицают.

"Никаких авиаударов по гуманитарному конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо российской или сирийской авиацией не наносилось", – заявил во вторник пресс-офицер МО РФ Игорь Конашенков. По его словам, причиной уничтожения гумконовоя стал "внезапно вспыхнувший пожар груза".

Напомним, авиация войск Асада и РФ нанесла удар по гуманитарному конвою Красного Полумесяца в Алеппо. Жертвами бомбардировки стали не менее 20 человек – гражданские, водители и работники гуманитарной организации. Бомбы попали в 18 грузовиков. Спасатель с "Сирийской гражданской обороны" показал, что в конвое были продукты, лекарства, одеяла и памперсы. Позже стало известно, что США пересмотрят сотрудничество с РФ по Сирии после авиаудара по гуманитарному конвою.