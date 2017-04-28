В Пентагоне расследуют выплаты экс-советнику Трампа от российских компаний

Флинн получал деньги от российского телевидения и турецкого правительства.
Дело против Майкла Флинна таки расследуют в Пентагоне
Главный инспектор Пентагона расследует дело по получению бывшим советником Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном
денег от российских компаний. Расследование проведут, так как ранее Флинн не задекларировал вовремя все свои гонорары от иностранных организаций, сообщает BBC
.
Флинн получил более 45 тысяч долларов за появление на эфирах российского иновещателя Russia Today. Кроме того, ранее Флинн декларировал получение 33 тысяч долларов от российских компаний за свою речь в Москве, а также около 500 тысяч долларов за лоббирование интересов турецкого правительства.
Ранее издание Washington post писало, что Флинн задекларировал доходы
, полученные от российских компаний. Белый дом опубликовал обе декларации бывшего советника Трампа в субботу, 1 апреля. При этом декларация за 2016 год была подана Флинном 11 февраля, за несколько дней до увольнения с должности советника по национальной безопасности.
Напомним, что советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в связи с обсуждением санкций с российским послом за месяц до избрания Трампа президентом.
По материалам:
ZN.UA