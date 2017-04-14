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В Пентагоне посоветовали не расценивать применение "Матери всех бомб" в Афганистане как сигнал КНДР

14 апреля в 22:08

Для нанесения авиаудара по позициям ИГИЛ личное распоряжение президента США не требуется.

MOAB Мать всех бомб
США намерены уничтожить ИГИЛ
USA Airforce
Решение о применение против боевиков террористической организации "Исламское государство" сверхмощной бомбы GBU-43/B принял командующий войсками США в Афганистане Джон Николсон, сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

Для нанесения авиаудара по позициям ИГИЛ личное распоряжение президента США не требуется. Николсон получил соответствующие полномочия еще при Бараке Обаме.

Собеседники издания также заверил, что применение "Матери всех бомб" не стоит расценивать как сигнал для какой-то другой страны, в том числе, для Северной Кореи.

По данным AP, главной целью авиаудара было нанесение максимального урона инфраструктуре террористов,  а также демонстрация решимости и нацеленности на победу в борьбе с ними.

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Напомним, 13 апреля ВВС США применили в Афганистане одну из мощнейших неядерных бомб GBU-43, которую называют MOAB (Mother of All Bombs - "Мать всех бомб").

Целью удара стали боевики террористической группировки "Исламское государство", которые укрываются в тоннелях провинции Нангархар на востоке Афганистана. 

Бомба была сброшена самолетом MC-130. Это первый случай использования MOAB на поле боя. Бомбу разработали во время войны в Ираке. Ее вес составляет почти десять тонн.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Афганистан США бомба ИГИЛ MOAB
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