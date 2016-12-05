В Пентагоне хотят освободить Мосул до инаугурации Трампа

Войска коалиции могут занять город до 20 января, хотя это и будет непросто, считает Министр обороны США.

Занять Мосул до инаугурации нового президента США вполне реально, считает Министр обороны Эштон Картер ukrainian.voanews.com

Несмотря на трудности в освобождении сирийского Мосула от боевиков ИГИЛ, захват города войсками международной коалиции во главе с США возможен еще до ухода Барака Обамы из Белого дома, сообщилв понедельник, 3 декабря, пишет Reuters

Около 100 тысяч военных иракских правительственных войск, курдских солдат из бригад Пешмарга и шиитских ополченцев участвуют в наступательной операции на Мосул, которая началась 17 октября этого года при поддержке войск международной коалиции.

Восстановление контроля над Мосулом имеет стратегическое значение в деле борьбы с исламистским "Халифатом".

"Это, конечно, возможно, хотя и будет сопряжено с напряженной борьбой", - отметил Картер на вопрос о том, возможно ли возвращение Мосула под контроль сил коалиции до 20 января.

Именно в январе 2017 года должна состояться инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа.

На прошлой неделе террористам ИГИЛ помогла облачная погода. Из-за нее американская авиация на смогла продолжить поддержку наступления войск коалиции на Мосул, которое длится уже семь недель.

Войска джихадистов провели ряд успешных контратак по правительственным войскам Ирака, атакующим восточную часть Мосула, и силам безопасности на юге и западе города в пятницу, 2 декабря.

"Очевидно, всегда есть погодные проблемы, иракские войска готовы к этому", - сообщил глава Минобороны США.

Должностные лица Ирака рапортуют об успехах в наступлении на город, три четверти которого все еще контролируется террористами "Исламского государства". Они также отмечают желание джихадистов любой ценой удержать город.

Картер не сообщил о том, каким именно образом Мосул может быть возвращен под контроль войск коалиции до 20 января, и оставил вопрос открытым.

"В Ираке, в частности, коалиции, необходимо будет продолжить нашу работу, чтобы обучить и снабдить всем необходимым местную полицию, пограничников и силы безопасности, которые должны будут контролировать области, зачищенные от террористов ИГИЛ", - подчеркнул он.

Как сообщалось, США направили в Ирак 615 военных советников и инструкторов для оказания помощи правительственным войскам в подготовке штурма города Мосул, который находится под контролем террористической группировки "Исламское государство".

По словам министра обороны США Эштона Картера, американские военные не только окажут помощь в подготовке штурма Мосула, но и будут способствовать закреплению и расширению успехов правительственных войск на всей территории Ирака.

В Ираке на данный момент официально размещены 4,4 тысячи американских военных.