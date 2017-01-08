В Пекине из-за смога начнет работать экополиция

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Атмосфера города является одной из самых загрязненных в мире.

В Пекине будет работать экополиция

Пекин в текущем году создаст профильный отряд полиции, который будет наблюдение за экологической ситуацией в 16 районах столицы Китая, заявил и.о. мэра Пекина Цай Ци.

"Работающие на открытом воздухе жаровни, сжигание мусора и биомассы, пыль с дорог - все это говорит о несоблюдении действующих постановлений, что является результатом ослабленного надзора и недостаточных правоприменительных мер", - подчеркнул Цай Ци, передает "Синьхуа".

По его словам, городские власти ужесточат меры по противодействию загрязнению атмосферы. В частности, по окончании отопительного сезона будет закрыта единственная электростанция Пекина, работающая на угле. Потребление угля будет сокращено на 30% или до 7 миллионов тонн. Также прекратится эксплуатация еще 300 тыс. устаревших транспортных средств с высоким коэффициентом загрязнения. Власти закроют 500 производственных предприятий, 2560 модернизируют для выполнения более жестких требований по предотвращению загрязнения.

Как сообщалось, из-за смога уровень содержания вредных веществ в Пекине превышен в десятки раз.