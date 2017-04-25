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В ПАСЕ создали механизм расследования коррупционных нарушений – СМИ

25 апреля в 10:44

Механизм даст возможность провести расследования, в том числе, и против Аграмунта.

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ПАСЕ теперь имеет механизм проверки потенциальных коррупционных нарушений
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрило решение создания независимого органа, который будет заниматься проверкой обвиненных в коррупции депутатов ПАСЕ. Этот механизм может быть использован также против президента ПАСЕ Педро Аграмунта, к которому вчера звучали требования уйти в отставку, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на свои источники в бюро ПАСЕ.

Решение приняли в полном предложенном объеме, хотя были попытки несколько смягчить его. При этом решение не требует утверждения в ПАСЕ, а уже считается окончательным.

Прежде всего, механизм хотят использовать по отношению к "азербайджанским лоббистам", скандал с которыми обсуждали европейские СМИ. К этому скандалу причастен также глава ПАСЕ Педро Аграмунт.

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Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.

Аграмунт открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию.

По материалам: Европейская правда
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Тэги ПАСЕ Европа Ассамблея коррупция
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