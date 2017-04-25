В ПАСЕ создали механизм расследования коррупционных нарушений – СМИ

Механизм даст возможность провести расследования, в том числе, и против Аграмунта.

ПАСЕ теперь имеет механизм проверки потенциальных коррупционных нарушений

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрило решение создания независимого органа, который будет заниматься проверкой обвиненных в. Этот механизм может быть использован также против президента ПАСЕ Педро Аграмунта, к которому вчера звучали требования уйти в отставку, сообщает " Европейская правда ", ссылаясь на свои источники в бюро ПАСЕ.

Решение приняли в полном предложенном объеме, хотя были попытки несколько смягчить его. При этом решение не требует утверждения в ПАСЕ, а уже считается окончательным.

Прежде всего, механизм хотят использовать по отношению к "азербайджанским лоббистам", скандал с которыми обсуждали европейские СМИ. К этому скандалу причастен также глава ПАСЕ Педро Аграмунт.

Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официальноза его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.

Аграмунт открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию.