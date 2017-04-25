В ПАСЕ создали механизм расследования коррупционных нарушений – СМИ

Механизм даст возможность провести расследования, в том числе, и против Аграмунта.
Решение приняли в полном предложенном объеме, хотя были попытки несколько смягчить его. При этом решение не требует утверждения в ПАСЕ, а уже считается окончательным.
Прежде всего, механизм хотят использовать по отношению к "азербайджанским лоббистам", скандал с которыми обсуждали европейские СМИ. К этому скандалу причастен также глава ПАСЕ Педро Аграмунт.
Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.
Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.
Аграмунт открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию.Европейская правда