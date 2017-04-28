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В ПАСЕ собираются разработать правила импичмента для президента ассамблеи

28 апреля в 16:15

В организации признают, что традиционные правила не действуют и их нужно заменить реальными механизмами.

ПАСЕ1 (PACE)
ПАСЕ собирается разработать механизм импичмента, который могут использовать по отношению к Аграмунту
assembly.coe.int
Комитет правил процедуры, иммунитета и институциональных вопросов Парламентской ассамблеи Совета Европы сообщил, что намеревается подать отчет, в котором предложит новые механизмы регулирования подотчетности выборных должностей ПАСЕ. В том числе эти правила будут включать в себя возможность импичмента президента ассамблеи, сообщает "УНИАН".

Комитет подчеркивает, что прежние неписанные традиционные правила сейчас не действуют, что заставляет ПАСЕ разрабатывать новые реальные механизмы.

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Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы официально высказала недоверие президенту организации Педро Аграмунту. Теперь он не может осуществлять официальные визиты, посещать встречи или делать заявления от имени организации.

Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.

По материалам: УНИАН
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Тэги Ассамблея ПАСЕ делегация правила
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