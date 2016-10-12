В ПАСЕ призвали подписантов Будапештского меморандума защитить Украину

В ассамблее напомнили, что соглашение нужно выполнять.

В ПАСЕ напомнили США, Британии и России о Будапештском меморандуме. unian.net

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы на тему "Политические последствия кризиса в Украине" Кристина Зеленкова напомнила странам-участникам Будапештского меморандума о их обязательствах защищать Украину.

Как сообщает УНИАН, об этом она заявила, представляя проект резолюции на заседании ПАСЕ.

"Соглашения надо соблюдать, и все участники Будапештского меморандума 1994 года должны придерживаться своих обещаний – защищать Украину при нападении", - сказала Зеленкова.

Также она похвалила "нормандский формат" за работу над установлением мира в Донбассе, где до сих пор продолжается война.

Напомним, что в 1994 году Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала оружия в мире в обмен на гарантии со стороны России, США и Великобритании в отношении украинской территориальной целостности и суверенитета.

Также сегодня в ПАСЕ две большие группы выступили против возвращения России в ассамблею. В частности, ЕНП и консерваторы напомнили, почему российским делегатам запретили участвовать в заседаниях.

Кроме того, в ПАСЕ был представлен отчет о нарушениях прав человека в анексированном Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса. В нем указано, что условий для выборов в Донбассе нет. Чвесные выборы требуют свободы слова для "проукраинских" и "пророссийских" СМИ, что трудно представить без установки украинского закона и правопорядка.