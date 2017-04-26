В ПАСЕ потребовали от РФ прекратить дискриминацию крымских татар

Представители Совета Европы потребовали прекратить преследовать крымско-татарский Меджлис.
Он добавил, что подписанты также четко отметили, что возобновление сотрудничества РФ с ПАСЕ возможно лишь после деоккупации Крыма и полного выполнения Россией Минских соглашений.
Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.
Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.
Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.ZN.UA