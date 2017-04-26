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В ПАСЕ потребовали от РФ прекратить дискриминацию крымских татар

26 апреля в 20:07

Представители Совета Европы потребовали прекратить преследовать крымско-татарский Меджлис. 

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ПАСЕ требует от оккупантов не преследовать крымских татар
Представители 45 стран и политических групп Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) подписали декларацию с требованием от России восстановить права Меджлиса крымских татар во временно оккупированном Крыму и обеспечить права украиноязычного населения, заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook. 

Он добавил, что подписанты также четко отметили, что возобновление сотрудничества РФ с ПАСЕ возможно лишь после деоккупации Крыма и полного выполнения Россией Минских соглашений.

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Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП. 

Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ПАСЕ делегация Европа парламент Россия Крым Сирия Ассамблея Украина Педро поезд глава
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