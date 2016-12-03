В парламент Южной Кореи внесли резолюцию об импичменте президенту

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Голосование по отстранению президента от должности может пройти 9 декабря.

Президента Пак могут отправить в отставку уже 9 декабря

Оппозиционные партии Южной Кореи внесли в Национальное собрание страны резолюцию об импичменте президенту Пак Кын Хе, которую подписали более 170 депутатов из 300.

Голосование по отстранению президента от должности может пройти 9 декабря. Чтобы отправить Пак в отставку, необходима поддержка 200 из 300 депутатов парламента, сообщает DW.

Оппозиция намерена сегодня, 3 декабря, вывести сотни тысяч человек на улицы Сеула с требованием отставки президента. Органы правопорядка сообщают, что число протестующих может составить около 250 тысяч человек.

Ранее Пак Кын Хе заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия.

Антиправительственные акции продолжаются в Республике Корее уже несколько недель. Пак Кын Хе оказалась в центре крупного скандала. По данным следствия, президент находилась под сильным влиянием своей подруги Цой Сун Силь, которая, не занимая официальной должности при главе государства, правила тексты ее речей, имела доступ к секретным документам и получала миллионы долларов на деятельность некоммерческих организаций, которые тратила на личное обогащение. Сама Цой Сун Силь сейчас находится под арестом. Несмотря на то, что Пак Кын Хе неоднократно приносила извинения, рейтинг президента среди избирателей, согласно опросам, не превышает 5%.

Подробнее о политическом кризисе в Южной Корее читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".