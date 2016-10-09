В парламент Грузии прошли уже три партии

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"Грузинская мечта" обошла партию Саакашвили с почти двукратным отрывом.

Подсчет голосов на парламентских выборах в Грузии подходит к концу

Пятипроцентный барьер для прохождения в парламент на текущихк настоящему моменту преодолели партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение" и "Альянс патриотов".

Как сообщает телекомпания Rustavi 2, согласно последним данным ЦИК Грузии, обработавшей 82,55% голосов, правящая "Грузинская мечта" получила 49,26% голосов. Ее ближайший конкурент, оппозиционная партия эксп-президента Грузии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение", получила 26,46%. Третья партия, прошедшая в парламент – "Альянс патриотов" , к настоящему моменту едва преодолела отметку в 5%.

Еще одна партия, имеющая шансы попасть в парламент – "Свободные демократы", к настоящему моменту получила 4,58% голосов.

Напомним, по данным экзит-пола компании GFK, результаты которого были обнародованы накануне, 8 октября, партия "Грузинская мечта" получила 53,8% голосов, а ЕНД - 19,5%.

При этом, за 150 мест в парламенте Грузии боролись 19 партий и 6 политических блоков.