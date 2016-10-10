В парламент Грузии прошли три партии – ЦИК

Правящая партия "Грузинская мечта" более чем на 20% опередила соратников Саакашвили.

Пророссийский «Альянс патриотов Грузии» преодолел пятипроцентный барьер

В будущем составебудут представлены три партии: правящая "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", созданная экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили партия "Единое национальное движение", а также пророссийский "Альянс патриотов Грузии".

Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия Грузии в ночь на понедельник, 10 октября, после обработки 99,9% протоколов с избирательных участков.

Блок "Альянс патриотов Грузии" получил 5% голосов избирателей, необходимых для преодоления проходного барьера.

Правящая партия "Грузинская мечта" получила 48,6% голосов, оппозиционную "Единое национальное единство" поддержали 27% избирателей.

Блок "Альянс патриотов Грузии"состоит из шести партий: "Альянс патриотов Грузии", "Традиционалисты", "Каха Кукава - Свободная Грузия", "Свобода - Путь Звиада Гамсахурдии", "Политическое движение силовиков-ветеранов и патриотов Грузии" и "Новые христианские демократы". Блок выступает против евроатлантической интеграции Грузии и европейских ценностей, отстаивает грузинские "духовные скрепы" и ориентируется на Россию.

По данным экзит-пола компании GFK, результаты которого были обнародованы накануне, 8 октября, партия "Грузинская мечта" получила 53,8% голосов, а ЕНД - 19,5%.

При этом, за 150 мест в парламенте Грузии боролись 19 партий и шесть политических блоков.