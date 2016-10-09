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В грузинский парламент проходят две партии

9 октября в 10:10

Правящую "Грузинскую мечту" поддержали почти половина избирателей. 

Грузия
"Грузинская мечта" обошла партию Саакашвили на парламентских выборах в Грузии
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в парламент страны прошли две политические силы – правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционная партия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение".

Как сообщает телекомпания Rustavi 2, по состоянию на 09:00 9 октября, подсчет голосов завершен на 2345 избирательных участках. Согласно обработанным данным, "Грузинская мечта" получила половину голосов избирателей – 49,92%. В свою очередь, за "Единое национальное движение" проголосовали 26,7%.

По итогам дальнейшего посчета, пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, могут преодолеть также партии "Альянс патриотов" (4,88%) и "Свободные демократы" (4,13%).

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Напомним, по данным экзит-пола компании GFK, результаты которого были обнародованы накануне, 8 октября, партия "Грузинская мечта" получила 53,8% голосов, а ЕНД - 19,5%.

При этом, за 150 мест в парламенте Грузии боролись 19 партий и 6 политических блоков. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Грузия парламент избиратели
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