В грузинский парламент проходят две партии

Правящую "Грузинскую мечту" поддержали почти половина избирателей.
Как сообщает телекомпания Rustavi 2, по состоянию на 09:00 9 октября, подсчет голосов завершен на 2345 избирательных участках. Согласно обработанным данным, "Грузинская мечта" получила половину голосов избирателей – 49,92%. В свою очередь, за "Единое национальное движение" проголосовали 26,7%.
По итогам дальнейшего посчета, пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, могут преодолеть также партии "Альянс патриотов" (4,88%) и "Свободные демократы" (4,13%).
Напомним, по данным экзит-пола компании GFK, результаты которого были обнародованы накануне, 8 октября, партия "Грузинская мечта" получила 53,8% голосов, а ЕНД - 19,5%.
При этом, за 150 мест в парламенте Грузии боролись 19 партий и 6 политических блоков.ZN.UA