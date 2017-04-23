В Париже задержали человека с ножом

Мужчина угрожал ножом полицейскому патрулю.
Неизвестный вошел в здание вокзала с ножом в руках, указывав им на полицейский патруль. Это вызвало панику на вокзале, люди стали разбегаться.
Полиция задержала мужчину, который не оказывал сопротивления.
Напомним, вечером 20 апреля неизвестный открыл огонь по полиции на Елисейских Полях в Париже. Когда полицейский автомобиль остановился на красный сигнал светофора, из соседней машины вышел вооруженный мужчина и открыл огонь по полицейским. Один офицер был убит на месте, еще двое получили ранения во время перестрелки с нападавшим.
Вооруженного преступника ликвидировали. Полиция установила личность нападавшего и расследует инцидент как террористический акт.Радіо Свобода