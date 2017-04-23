Топ Новости
<
>

В Париже задержали человека с ножом

23 апреля в 00:07

Мужчина угрожал ножом полицейскому патрулю. 

человек с ножом
В Париже бегал человек с ножом
В Париже полицейские задержали мужчину, который угрожал ножом и вызвал панику на Северном вокзале, передает Радио Свобода

Неизвестный вошел в здание вокзала с ножом в руках, указывав им на полицейский патруль. Это вызвало панику на вокзале, люди стали разбегаться. 

Полиция задержала мужчину, который не оказывал сопротивления.

Читайте также: В Германии неизвестные напали на прохожих с топором

Напомним, вечером 20 апреля неизвестный открыл огонь по полиции на Елисейских Полях в Париже. Когда полицейский автомобиль остановился на красный сигнал светофора, из соседней машины вышел вооруженный мужчина и открыл огонь по полицейским. Один офицер был убит на месте, еще двое получили ранения во время перестрелки с нападавшим.

Вооруженного преступника ликвидировали. Полиция установила личность нападавшего и расследует инцидент как террористический акт. 

По материалам: Радіо Свобода
Читайте также
Тэги полиция нож мужчина вокзал полицейский вооружение огонь открытие патруль угрожать время ранение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.76
EUR 28.75
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...