В Париже задержали более 140 участников протестов против результатов президентских выборов

Демонстранты протестовали как против Макрона, так и против Ле Пен.

В Париже правоохранители задержали 141 участника протестных акций, связанных с завершением президенских выборов Fox News

Французские правоохранители задержали в Париже 141 участника протестных акций, начавшихся послево втором туре президентских выборов 7 мая.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные полиции, задержанным инкриминируют порчу собственности и забрасывание правоохранителей метательными снарядами.

Отмечается что демонстранты протестовали как против новоизбранного президента Эммануэля Макрона, так и против его проигравшей соперницы – Марин ле Пен.

Ранее сообщалось, что после сообщений о победе Эммануэля Макрона на президентских выборах по Франции произошли стычки полиции с противниками новоизбранного президента.

Тем временем стало известно, что церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Больше о победителе на выборах во Франции читайте в статье ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".