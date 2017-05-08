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В Париже задержали более 140 участников протестов против результатов президентских выборов

8 мая в 14:34

Демонстранты протестовали как против Макрона, так и против Ле Пен.

Полиция Франции
В Париже правоохранители задержали 141 участника протестных акций, связанных с завершением президенских выборов
Fox News
Французские правоохранители задержали в Париже 141 участника протестных акций, начавшихся после победы Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов 7 мая.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные полиции, задержанным инкриминируют порчу собственности и забрасывание правоохранителей метательными снарядами.  

Отмечается что демонстранты протестовали как против новоизбранного президента Эммануэля Макрона, так и против его проигравшей соперницы – Марин ле Пен.

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Ранее сообщалось, что после сообщений о победе Эммануэля Макрона на президентских выборах по Франции произошли стычки полиции с противниками новоизбранного президента.

Тем временем стало известно, что церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Больше о победителе на выборах во Франции читайте в статье ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Макрон Франция
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