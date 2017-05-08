В Париже задержали более 140 участников протестов против результатов президентских выборов

Демонстранты протестовали как против Макрона, так и против Ле Пен.
Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные полиции, задержанным инкриминируют порчу собственности и забрасывание правоохранителей метательными снарядами.
Отмечается что демонстранты протестовали как против новоизбранного президента Эммануэля Макрона, так и против его проигравшей соперницы – Марин ле Пен.
Ранее сообщалось, что после сообщений о победе Эммануэля Макрона на президентских выборах по Франции произошли стычки полиции с противниками новоизбранного президента.
Тем временем стало известно, что церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.
Больше о победителе на выборах во Франции читайте в статье ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".ZN.UA