В Париже в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей

Порядок охраняло более 100 тыс. правоохранителей.

В Париже на Новый год массово сжигали автомобили

В cтолице Франции на новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей, тогда как на прошлый новый год сожгли 602 машины, сообщается в министерстве внутренних дел Франции.

"В этом году количество в очередной разсожженных автомобилей показывает, что этот феномен, сколь бы неприемлемым он ни был, продолжает существовать. Впрочем, за последние пять лет количество сожженных автомобилей (в новогоднюю ночь) сократилось на 20%", - сообщили в МВД.

По данным министерства, порядок на улицах французских городов в новогодние выходные обеспечивали в общей сложности более 100 тыс. полицейских, жандармов, пожарных, сотрудников муниципальной полиции и членов гражданских организаций.

"В течение ночи 454 человека были задержаны сотрудниками полиции и жандармерии. Из них 301 человек был временно помещен под стражу", - проинформировали в МВД Франции.