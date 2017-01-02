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В Париже в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей

2 января в 02:23

Порядок охраняло более 100 тыс. правоохранителей. 

горящий автомобиль
В Париже на Новый год массово сжигали автомобили

В cтолице Франции на новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей, тогда как на прошлый новый год сожгли 602 машины, сообщается в министерстве внутренних дел Франции.

"В этом году количество в очередной разсожженных автомобилей показывает, что этот феномен, сколь бы неприемлемым он ни был, продолжает существовать. Впрочем, за последние пять лет количество сожженных автомобилей (в новогоднюю ночь) сократилось на 20%", - сообщили в МВД. 

По данным министерства, порядок на улицах французских городов в новогодние выходные обеспечивали в общей сложности более 100 тыс. полицейских, жандармов, пожарных, сотрудников муниципальной полиции и членов гражданских организаций. 

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"В течение ночи 454 человека были задержаны сотрудниками полиции и жандармерии. Из них 301 человек был временно помещен под стражу", - проинформировали в МВД Франции. 

По материалам: ТАСС
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