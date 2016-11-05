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В Париже спустя год после страшных терактов откроется трагически известный концертный зал "Батаклан"

5 ноября в 01:50

Зал откроется концертом Стинга, выручку музыканты направят на благотворительность.

Батаклан
Спустя год после терактов в "Батаклане" снова будет концерт
BFM.TV
В Париже 12 ноября откроется концертный зал "Батаклан", где год назад произошел теракт с десятками жертв.  Зал откроется концертом британского певца Стинга, сообщается на сайте исполнителя. По словам Стинга, музыканты хотят почтить память память погибших, а также отдать дань жизни и музыке, "которые символизирует этот исторический театр". Выручка от концерта пойдет на благотворительность.

В театре "Батаклан" вечером 13 ноября 2015 года трое террористов убили 90 человек во время концерта американской рок-группы Eagles of Death Metal. В ноябре прошлого года в Париже произошла серия терактов.  Всего жертвами убийц стали 130 человек, еще 350 получили ранения.

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13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства". 14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже

Агентство AFP сообщило, что власти Франции знали о возможных терактах. По информации агентства, в последние несколько недель чиновники и эксперты говорили о том, что "исламисты готовят беспрецедентные атаки против Франции, которые практически невозможно будет остановить". Также, по данным AP, разведка Ирака предупредила Францию о готовящихся нападениях за день до терактов в Париже.

По материалам: ZN.UA
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