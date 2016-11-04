В Париже полиция приступила к эвакуации стихийного лагеря мигрантов

Несколько сотен человек уже покинули лагерь мирно и без столкновений.

В Париже началась эвакуация стихийного лагеря мигрантов РИА Новости

В Парижа власти города утром в пятницу, 4 ноября, начали эвакуацию мигрантов из стихийного лагеря в районе станции метро "Сталинград", передает AFP.

Эвакуация началась в 06:00 по местному времени: несколько сотен обитателей со своими вещами в руках уже покинули лагерь в сопровождении подразделений жандармерии.

Операция проходит мирно и без столкновений. Предполагается, что в течение дня автобусы развезут эвакуированных в различные центры приема беженцев в столичном регионе.

Число проживающих в лагере мигрантов оценивается в 2,5-3 тыс., в основном это выходцы из Судана, Эритреи, Сирии и Афганистана.

Напомним, в конце октября началась ликвидация лагеря мигрантов в Кале - самого крупного во Франции. Не обошлось без столкновений и погромов со стороні беженцев, не желаюх покидать "Джунгли". Ранее также сообщалось, что шестеро иранцев зашили себе рты в знак протеста против зачистки лагерей во Франции.