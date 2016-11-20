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Активисты прошли по улицам французской столицы с украинскими флагами молчаливым маршем.

В Париже почтили память жертв Голодомора. Twitter/CRCUF

Акция, посвященная памяти жертвв Украине 1932-1933 годов, началась у Триумфальной арки на площади Шарля де Голля в столице Франции.

Как сообщает "Радио Свобода", участники прошли молчаливым маршем по улицам города к собору Нотр-Дам, где состоялось служба в память о жертвах трагедии.

Напомним, что в Украине жертв Голодомора поминают в последнюю субботу лиспопада. Поэтому в Киеве память погибших почтят в следующие выходные, 26 ноября.

Подробнее о подсчете количества жертв Голодомора читайте в статье Натальи Левчук "Количество потерь от Голодомора: наука или идеология?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".