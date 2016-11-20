В Париже почтили память жертв Голодомора.

Активисты прошли по улицам французской столицы с украинскими флагами молчаливым маршем.
Как сообщает "Радио Свобода", участники прошли молчаливым маршем по улицам города к собору Нотр-Дам, где состоялось служба в память о жертвах трагедии.
Напомним, что в Украине жертв Голодомора поминают в последнюю субботу лиспопада. Поэтому в Киеве память погибших почтят в следующие выходные, 26 ноября.
Подробнее о подсчете количества жертв Голодомора читайте в статье Натальи Левчук "Количество потерь от Голодомора: наука или идеология?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".
20 ноября 2016 г.
Радіо Свобода
Commémoration des victimes du #Holodomor, la marche silencieuse pic.twitter.com/MfYsNb2bZX— CRCUF (@crcuf) 20 ноября 2016 г.