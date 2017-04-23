В Париже начались протесты против результатов первого тура президентских выборов

Радикальные антифашисты, недовольные выходом Ле Пен во второй тур, вступили в силовой контакт с полицией.

Парижские антифа снова дрались полицией. На этот раз из-за Ле Пен express.co.uk

После закрытия избирательных участков и оглашения результатов экзит-поллов вечером в воскресенье, 23 апреля, в Париже начались протесты против результатов первого тура

Постепенно мирный протест перерос в столкновения с полицией представителей левых и антифашистских группировок, которые віражают возмущение в связи выходом во второй тур кандидата от право-популистской партии "Национальный фронт".

Полиция заблокировала проходы к прилегающим к площади Бастилии улицам. Во время столкновений пострадал как минимум один человек.

По результатам экзит-полла, во второй тур выборов президента Франции вышли независимый кандидат, лидер либерального движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава право-популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. В первом туре за Макрона проголосовали 23,7%, а Ле Пен смогла заручиться поддержкой 22% избирателей.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и левый популист Жан-Люк Меланшон получили по 19,5% голосов. Социалиста Бенуа Амона поддержали 6,5% избирателей.

Накануне первого тура виборов рейтинг основных кандидатов в президенты Франции находился на уровне 20%.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".