В Организации по запрету химоружия подтвердили применение зарина в Идлибе

Результаты анализа проб взятых на месте совпали с выводами турецких и британских экспертов.

Главные эксперты по химоружию подтвердили применение зарина в Идлибе twitter.com

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил, что в сирийской провинции Идлиб 4 апреля войска режима президента Сирии Башара Асада применили "".

Результаты анализа проб взятых на месте совпали с выводами турецких и британских экспертов, передает Reuters.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели".