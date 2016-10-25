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В ООН сообщили об убийствах боевиками ИГ мирных жителей в окрестностях Мосула

25 октября в 19:56

В селе Тулул Насер были обнаружены тела 70 растрелянных гражанских лиц.

ИГ Исламское государство
Террористы убивают мирных жителей по мере продвижения правительственных войск к оккупированному городу
Боевики террористической группировки "Исламское государство" убивают мирных жителей  по мере продвижения правительственных войск к оккупированному исламистами Мосулу, сообщили в ООН.

Так, 25 октября в селе Тулул Насер в 35 километрах от Мосула были обнаружены тела 70 гражданских лиц, которые были расстреляны.

 Официальный представитель Комиссии по правам человека Руперт Колвил на пресс-конференции в Женеве во вторник заявил, что сообщения о преступлениях террористов против гражданского населения, в том числе женщин и детей, продолжают поступать.

19 октября в селе Сафина в 45 километрах от Мосула были обнаружены тела 15 человек, сброшенных в реку. Еще шесть человек террористы привязали к автомобилю и тащили, пока те не погибли.

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Ранее сообщалось, что 20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.

По материалам: ZN.UA , Радіо Свобода ,
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Тэги Ирак Мосул ИГ
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