В ООН сообщают о 13 тысячах беженцев из Мосула за последние пять дней

Начало нового наступления правительственных войск Ирака на город, заставляет людей уходить из Мосула.

За последние пять дней из Мосула сбежали 13 тысяч человек Сайт ООН

Число беженцев из осаждаемого правительственными войсками, за последние пять дней достигло 13 тысяч человек, рассказал пресс-секретарь ООН Стафан Дюжаррик.

"Поток людей, ежедневно покидающих город, увеличился на 50%, с 1600 до 2300 человек в день. В целом, к сегодняшнему дню в связи с боями из Мосула и его окрестностей бежали 130 тысяч человек", - сообщил во время пресс-конференции Дюжаррик.

После начала 29 декабря второй фазы наступательной операции, призванной выбить боевиков "Исламского государства" из Мосула, количество беженцев резко увеличилось, отмечает пресс-секретарь ООН.

Жители освобожденных от боевиков ИГИЛ районов Мосула, ежедневно получают гуманитарную помощь от ООН. В том числе около миллиона литров питьевой воды, продукты питания и предметы первой необходимости.

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца этого года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.