В ООН сообщают о 13 тысячах беженцев из Мосула за последние пять дней

Начало нового наступления правительственных войск Ирака на город, заставляет людей уходить из Мосула.
"Поток людей, ежедневно покидающих город, увеличился на 50%, с 1600 до 2300 человек в день. В целом, к сегодняшнему дню в связи с боями из Мосула и его окрестностей бежали 130 тысяч человек", - сообщил во время пресс-конференции Дюжаррик.
После начала 29 декабря второй фазы наступательной операции, призванной выбить боевиков "Исламского государства" из Мосула, количество беженцев резко увеличилось, отмечает пресс-секретарь ООН.
Жители освобожденных от боевиков ИГИЛ районов Мосула, ежедневно получают гуманитарную помощь от ООН. В том числе около миллиона литров питьевой воды, продукты питания и предметы первой необходимости.
Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца этого года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.
Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.Интерфакс