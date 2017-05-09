В ООН призвали покончить с бедностью

Первый заместитель генсека ООН рекомендовала странам-участницам организации признать многоплановый характер нищеты.
"Искоренение нищеты во всех ее формах и проявлениях, особенно - крайней нищеты, остается самой большой глобальной задачей. Ее решение - основной фактор устойчивого развития. Сегодня каждый восьмой человек живет менее чем на 2 доллара в день. Многие другие, кому удалось вырваться из крайней нищеты, все еще живут на грани бедности", - заявила Амина Мохаммед, пишет Центр новостей ООН.
"Борьба с нищетой, неравенством, изменением климата, борьба за продовольственное обеспечение и преодоление вялости и непредсказуемости глобальной экономики требуют комплексных мер, участия всех членов международного сообщества", - первый заместитель генсека ООН.
Осенью прошлого года генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что в мире бедность во всех ее проявлениях должна быть ликвидирована к 2030 году.ZN.UA