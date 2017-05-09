В ООН призвали покончить с бедностью

Первый заместитель генсека ООН рекомендовала странам-участницам организации признать многоплановый характер нищеты.

В ООН назвали нищету самой большой проблемой в мире

Каждый седьмой человек на Земле живет менее чем на 2 доллара в день – то естьОна является уделом определенных регионов и определенных групп населения планеты, которые поколениями не могут преодолеть и вырваться из бедности. В связи с этим пришло время объединиться и общими усилиями покончить с бедностью во всех ее проявлениях повсюду в мире, заявила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая на сессии Экономического и социального совета организации (ЭКОСОС). Она призвала государства, входящие ООН, признать многоплановый характер нищеты, проанализировать ее влияние на состояние здоровья человека и окружающую среду.

"Искоренение нищеты во всех ее формах и проявлениях, особенно - крайней нищеты, остается самой большой глобальной задачей. Ее решение - основной фактор устойчивого развития. Сегодня каждый восьмой человек живет менее чем на 2 доллара в день. Многие другие, кому удалось вырваться из крайней нищеты, все еще живут на грани бедности", - заявила Амина Мохаммед, пишет Центр новостей ООН.

"Борьба с нищетой, неравенством, изменением климата, борьба за продовольственное обеспечение и преодоление вялости и непредсказуемости глобальной экономики требуют комплексных мер, участия всех членов международного сообщества", - первый заместитель генсека ООН.

Осенью прошлого года генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что в мире бедность во всех ее проявлениях должна быть ликвидирована к 2030 году.